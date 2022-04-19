RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських: є загиблі та поранені

У Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області розшукують 42-річного чоловіка, який кинув у поліцейських гранату. В результаті цього один поліцейський загинув, двоє - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Так,18 квітня, поліцейські під час перевірки оперативної інформації за місцем мешкання 42-річного мешканця міста Лисичанськ виявили гранату.

Правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців.

Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення.

Наразі підозрюваний з місця події втік.

Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб спіймати зловмисника.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури. Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.

Окрім того, правоохоронці закликають українців не намагатися самостійно затримувати зловмисника, бо він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір.

У Луганській області розшукують чоловіка, який кинув гранату у поліцейських (t.me/UA_National_Police)

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводять мілітаризацію дітей у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 55-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ