У Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських: є загиблі та поранені

У Луганській області розшукують 42-річного чоловіка, який кинув у поліцейських гранату. В результаті цього один поліцейський загинув, двоє - поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
Так,18 квітня, поліцейські під час перевірки оперативної інформації за місцем мешкання 42-річного мешканця міста Лисичанськ виявили гранату.
Правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців.
Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення.
Наразі підозрюваний з місця події втік.
Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб спіймати зловмисника.
Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури. Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.
Окрім того, правоохоронці закликають українців не намагатися самостійно затримувати зловмисника, бо він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір.
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