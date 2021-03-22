У Луганській області чоловік підірвався на гранаті, справу розслідують як теракт

У селі Оріхове-Донецьке (Луганська область) місцевий житель підірвався на гранаті. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт".
Як повідомляється, це село межує з окупованою територією. Троє місцевих мешканців виносили дошки із сараю та грузили їх у прицеп.
"Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
У МВС повідомили, що зараз проводиться досудове слідство.
"З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, 1 березня на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті події один український військовий отримав бойове поранення, ще вісім - бойові травмування.
Зазначимо, за минулу добу бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети.