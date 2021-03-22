RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Луганській області чоловік підірвався на гранаті, справу розслідують як теракт

Автор: Анастасія Рокитна

У селі Оріхове-Донецьке (Луганська область) місцевий житель підірвався на гранаті. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, це село межує з окупованою територією. Троє місцевих мешканців виносили дошки із сараю та грузили їх у прицеп.

"Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (mvs.gov.ua)

У МВС повідомили, що зараз проводиться досудове слідство.

"З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 1 березня на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті події один український військовий отримав бойове поранення, ще вісім - бойові травмування.

Зазначимо, за минулу добу бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Застосовували гранатомети і міномети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України подрывТеракт
Читайте також
На Донбасі ще один боєць підірвався на міні
На Донбасі обстріли і багато поранених, бойовики не дають режим "тиші"
Прогноз погоди