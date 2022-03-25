У Луганській області щоденно діятиме режим світломаскування

Луганська область на період воєнного стану встановлює щоденний режим світломаскування. Він діятиме з 17:00 до 07:00.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.
Згідно з розпорядженням очільника Луганщини Сергія Гайдая, усі підприємства, установи, організації та фізичні особи зобов’язані дотримуватися режиму шляхом:
Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.