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З Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісу

З Луганської області евакуювали 1500 місцевих жителів (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

З Луганської області понад 1500 людей прямують до Центру та Заходу України. Також вдалося вивезти пацієнтів хоспісу із Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, з кожним днем через посилення обстрілів евакуювати місцевих жителів стає все важче.

"Обстріли посилюються в кожному населеному пункті, росіяни руйнують залізничне сполучення, спрямували ракети по вокзалу в Краматорську", - сказав Гайдай.

Також він додає, що окупанти не жаліють ані дітей, ані жінок, ані людей похилого віку.

Зокрема, сьогодні людей евакуювали з:

  • Сєвєродонецька сьогодні евакуйовані 217 осіб;
  • Лисичанська - 465 осіб;
  • Гірської громади - 640 осіб;
  • Кремінної - 155 осіб (серед яких останні 24 пацієнти хоспісу);
  • Рубіжного - 30 осіб.

З Луганської області евакуювали 1500 місцевих жителів (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагатимуться прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку.

Також ми писали, що у Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні.

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