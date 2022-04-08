З Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісу

З Луганської області понад 1500 людей прямують до Центру та Заходу України. Також вдалося вивезти пацієнтів хоспісу із Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зокрема, сьогодні людей евакуювали з:

Також він додає, що окупанти не жаліють ані дітей, ані жінок, ані людей похилого віку.

"Обстріли посилюються в кожному населеному пункті, росіяни руйнують залізничне сполучення, спрямували ракети по вокзалу в Краматорську", - сказав Гайдай.

За його словами, з кожним днем через посилення обстрілів евакуювати місцевих жителів стає все важче.

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагатимуться прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку.

Також ми писали, що у Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні.

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