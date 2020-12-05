У Луганській області в ДТП загинув солдат батальйону "Луганськ-1", є постраждалі

В Луганській області сталося ДТП, в якому загинув солдат батальйону "Луганськ-1". Ще троє людей постраждали.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За даними слідства, 5 грудня співробітник батальйону повертався зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108 і на дорозі зіткнувся з мікроавтобусом.

В результаті аварії сержант поліції 1981 року народження загинув на місці. Троє пасажирів автобусу доправлені до лікарні.

ДТП розслідують співробітники Національної поліції. Вони оглядають місце події.

У четвер повідомлялося, що в Хмельницькій області сталася аварія за участю чиновника місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Хмельницькій області. В результаті ДТП загинула одна людина.

Також у Львівській області зіткнулися мікроавтобус і автомобіль Audi. В результаті події загинули три людини.

Нагадаємо, 30 листопада, в Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей.