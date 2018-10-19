У Луганській області через аварійне відключення ЛЕП знеструмлено КПВВ "Золоте" та Попасна

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Очікується, що електропостачання Попасної буде відновлено протягом найближчих годин

У Луганській області через аварійне відключення лінії електропередачі (ЛЕП) знеструмлено пункт пропуску "Золоте" та місто Попасна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 19 жовтня, знеструмленим залишилось місто Попасна в, що перебуває безпосередньо на лінії розмежування.

"Причиною стало те, що в 09:20 сталося автоматичне аварійне відключення лінії електропередачі 35 кВ Горська-Попасна, що призвело до знеструмлення підстанції "Попасна" та всього міста - разом із 9 тисячами домівок. Також без світла опинився КПВВ "Золоте" та підстанція Попаснянського вагоноремонтного заводу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вказана електролінія перебуває на балансі Донецької залізниці. Як очікується, електропостачання Попасної буде відновлено протягом найближчих годин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні внаслідок обстрілу Кримського (Луганська область) було перебито високовольтну магістраль та лінію електропередач, селище було знеструмлене.

Зазначимо, за даними розвідки, бойовики на окупованому Донбасі вилучили у місцевого населення 40 га землі для військових полігонів.