У Луганському відновили електропостачання після обстрілу

Фото: ремонтна бригада на Донбасі (facebook / pressjfo.news)

Внаслідок обстрілу бойовиків було пошкоджено лінію електропередачі

У населеному пункті Луганське, що знаходиться поблизу лінії зіткнення на Донбасі, відновили електропостачання після обстрілу з боку російських незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляться, сьогодні українська сторона Спільного центру з контролю та координації спільно зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ забезпечили виконання аварійних робіт на лінії електропередачі поблизу Луганського, яка була пошкоджена при обстрілі.

"Відновленню електроживлення передувала перевірка особовим складом піротехнічної групи ДСНС України зі складу Об'єднаних сил виконання аварійно-відновлювальних робіт на наявність вибухонебезпечних предметів. Завдяки швидкому реагуванню ... в короткий термін було повністю відновлено електроживлення усіх будинків в населеному пункті Луганське", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі СММ ОБСЄ у вівторок, 17 грудня, зафіксували понад 100 вибухів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Найбільше вибухів та порушень режиму припинення вогню було зафіксовано у Донецькій області.

Крім того, у середу, 18 грудня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було смертельно поранено мирного жителя населеного пункту Мар'їнка. Волноваська місцева прокуратура почала досудове розслідування за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.