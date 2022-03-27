RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Луганський медичний університет переїхав з Рубіжного в Рівненську область

Фото: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль (gordonua)
Автор: Артем Горовенко

Через бойові дії Луганський державний медичний університет переїхав з Рубіжного в Рівненську область. Керівництво та викладачі вже перебувають у Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

За його словами, евакуйований університет вже приймає студентів.

"Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Навчання проходитимуть у дистанційному форматі. Практичні заняття проходитимуть на базі медичних закладів області", - зазначив Коваль.

Зазначимо, це вже друга евакуація університету, який у 2014 році був змушений залишити окупований Луганськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рубіжному тривають вуличні бої між українськими та російськими військами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська областьРубежноеВійна Росії проти України