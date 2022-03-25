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У Луганську окупанти утворили військовий госпіталь, який повністю заповнений пораненими

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Луганську у місцевій лікарні окупанти утворили військовий госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що госпіталь повністю зайнятий пораненими російськими військовими.

Також частина лікарні відведена для зберігання трупів, адже місцеві морги перевантажені.

Окрім того, противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. Повідомляється, що 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Раніше ми повідомляли, що біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства".

Також ми писали, що в Чернігівській області ЗСУ знищили чергову колону ворожої техніки.

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