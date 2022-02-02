Найкращий тенісист світу після депортації з Австралії, нарешті вакцинувався

"Перша ракетка" світу серб Новак Джокович, за словами його біографа, нарешті вакцинувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

"Найближчим часом ви почуєте з оточення Джоковича про те, що він зробив щеплення. Можливо, цьому посприяв і фінал у Мельбурні. Без сумніву, 21-й титул Рафаеля Надаля впливає на нього", – заявив письменник.

Біограф серба Даніель Мукш презентував свою нову книгу на австрійському телебаченні та розповів новини про Джоковича.

Нагадаємо, що Джокович спочатку відмовився робити щеплення, а потім підробив довідку про вакцинацію перед Australian Open. Після цього австралійський суд виніс вирок про депортацію серба.

Також нагадаємо, що на Australian Open переміг іспанець Рафаель Надаль та встанов рекорд за кількістю перемог на турнірах Великого шолома.