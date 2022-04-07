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Краще зараз, вимагаючи миру, щось втратити: Зеленський звернувся до росіян

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Четвер 07 квітня 2022 00:36
Краще зараз, вимагаючи миру, щось втратити: Зеленський звернувся до росіян Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський закликав громадян РФ вимагати від своєї влади припинення війни проти України, оскільки звірства путінської армії в Україні відбивається і на ставленні до росіян у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли, тепер ставлення до все в Росії буде простим - або підтримуєш пошуки миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства.

Вбиті українці та українки в Бучі, Ірпені, інших містах, в які заходили російські війська - це останній аргумент для кожного громадянина РФ. Щоб визначитися кінець кінцем - за війну ви чи за мир.

Якщо за війну, то ви назавжди будете ізгоями, і в кінці втратите все. А якщо за мир, якщо у вас є хоч трохи сорому за те, що роблять російські війська в Україні, то для таких громадян Росії зараз ключовий момент - потрібно вимагати припинення війни.

Краще зараз, вимагаючи миру, краще щось втратити, якось зіткнутися з російською репресивною машиною, ніж якщо вас до кінця життя будуть прирівнювати до нацистів", - сказав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський закликав росіян, до яких змінюється ставлення у всьому світі, вимагати припинення війни

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про свою готовність до зустрічі з керівником Кремля Володимиром Путіним заради закінчення війни.

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