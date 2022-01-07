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Найкращий захист від "Омікрону". В США схвалили бустерну вакцинацію з 12 років

Автор: Дмитро Левицький

У Сполучених Штатах Америки дозволили бустерну вакцинацію від коронавірусу з 12 років. Відповідне рішення сьогодні, 7 січня, ухвалило Управління з продовольства і медикаментів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

"Тепер FDA дозволило повторні щеплення дітям віком від 12 до 15 років. Вакцинація наших дітей є найкращим способом захистити їх від варіанту "Омікрон", - наголосив американський президент.

Нагадаємо, до цього FDA дозволило бустерну вакцинацію підлітків лише препаратом Pfizer.

Додамо, напередодні в США зафіксували рекордну кількість дітей, госпіталізованих через штам "Омікрон".

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