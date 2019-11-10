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Краща суддя за всю історію Танців: сяюча Дорофєєва підкорила мережу

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Надя Дорофєєва та Позитив отримали відповідальні ролі на "Танцях з зірками"

Надя Дорофєєва стане ведучою 12-го ефіру шоу "Танці з зірками" 10 листопада. Разом з нею зоряним арбітром на балконі стане колега з популярного дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив. Артистка опублікувала у своєму Instagram яскраве фото і показала, як сяє в передчутті своєї нової ролі.

Співачка в стильному бежевому пальто з білими рукавами поверх чорної кофти з високим коміром та чорними облягаючими брюками, які підкреслюють стрункі ніжки, дарує своїм шанувальникам щиру посмішку.

Легкість образу доповнюють білі кроси з неймовірно високою підошвою, які дозволяють Наді "парити" по вулицях.

Надя Дорофєєва (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, армія фанів Дорофєєвої в мережі нарахувала вже ні багато ні мало як 3 мільйони!

З цього знаменного приводу артистка виклала окремий "святковий" пост із відео до треку групи.

Надя Дорофєєва похвалилася досягненням в мережі (Відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачі мережі купають Дорофєєву в компліментах, а дехто навіть називає артистів з групи "Время и стекло" найкращими ведучими шоу "Танці з зірками".

  • Надюш, удачі вам у сьогоднішньому ефірі! Кращі судді за всю історію Танців;
  • Найкращі позитивні ведучі!
  • Красуня!
  • Супер;
  • Пальто вогонь! Підкажіть бренд?
  • Така незвичайна!
  • Клас! Ти така красива;
  • Надюха красава;
  • По-моєму на фото Надя трохи п'яна;
  • Моя улюблена;

Скрін комментарев

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