Краща суддя за всю історію Танців: сяюча Дорофєєва підкорила мережу

Надя Дорофєєва (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва та Позитив отримали відповідальні ролі на "Танцях з зірками"

Надя Дорофєєва стане ведучою 12-го ефіру шоу "Танці з зірками" 10 листопада. Разом з нею зоряним арбітром на балконі стане колега з популярного дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив. Артистка опублікувала у своєму Instagram яскраве фото і показала, як сяє в передчутті своєї нової ролі.

Співачка в стильному бежевому пальто з білими рукавами поверх чорної кофти з високим коміром та чорними облягаючими брюками, які підкреслюють стрункі ніжки, дарує своїм шанувальникам щиру посмішку.

Легкість образу доповнюють білі кроси з неймовірно високою підошвою, які дозволяють Наді "парити" по вулицях.

Надя Дорофєєва (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, армія фанів Дорофєєвої в мережі нарахувала вже ні багато ні мало як 3 мільйони!

З цього знаменного приводу артистка виклала окремий "святковий" пост із відео до треку групи.

Надя Дорофєєва похвалилася досягненням в мережі (Відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачі мережі купають Дорофєєву в компліментах, а дехто навіть називає артистів з групи "Время и стекло" найкращими ведучими шоу "Танці з зірками".

Надюш, удачі вам у сьогоднішньому ефірі! Кращі судді за всю історію Танців;

Найкращі позитивні ведучі!

Красуня!

Супер;

Пальто вогонь! Підкажіть бренд?

Така незвичайна!

Клас! Ти така красива;

Надюха красава;

По-моєму на фото Надя трохи п'яна;

Моя улюблена;