Найкраща пара в світі: Дорофєєва і Дантес "розвіяли" підозри в мережі (фото)

Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом показали фото з Палацу спорту в Києві. Артисти в стильних чорних нарядах влаштували імпровізовану фотосесію на тлі шаф для одягу. Кадри опубліковані в Instagram вокалістки дуету "Время и Стекло" та співака й телеведучого.

Гарна пара підібрала для себе цікавий образ: на Дантесі чорні брюки та светр із високим коміром, а Дорофєєва вбралася у модні штани а-ля чорні спортивні штани з білими лампасами в стилі спорт-кежуал, чорний легкий піджак-костюм. На подружжя білі "повітряні" кросівки, а на Наді ще й біла кепка.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Знайомтесь - Надя Дорофєєва", - жартівливо уточнив Дантес.

У мережі відразу ж обсипали 29-річну Дорофєєву масу компліментів та відзначили її дивовижну красу ійелегантність - причому в будь-якому вбранні та образі. 31-річний Дантес також отримав свою неабияку "порцію" захоплених відгуків шанувальників.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (Фото: instagram.com/vladimirdantes)

До речі, одна з підписниць Володимира у мережі у своєму коментарі навіть розповіла, що сьогоднішнє прекрасне сімейне фото пари "розвіяло" фейк в пресі про те, що нібито подружжя має намір розлучитися.

Ви дуже гарна пара!

Яка ж ти красива!

Че це за хлопець? Фанат? Де чоловік Позитив?

Дуже класнючі!

Супер пара!

Ви неймовірні.. Найкраща пара в світі... І красива!

Гарна пара. Як таку відхопив?

А, так ось що це за дівчина, яка одружена з Дантесом;

Як раз сьогодні в ЗМІ читала, що ви розлучаєтеся, тому що дуже рідко з'являєтеся де-небудь разом...

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва зачарувала мережу проникливим фото і заворожила магнетичним поглядом.