Найкраща пара в світі: Дорофєєва і Дантес "розвіяли" підозри в мережі (фото)

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес захопили мережу спільними фото
Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом показали фото з Палацу спорту в Києві. Артисти в стильних чорних нарядах влаштували імпровізовану фотосесію на тлі шаф для одягу. Кадри опубліковані в Instagram вокалістки дуету "Время и Стекло" та співака й телеведучого.
Гарна пара підібрала для себе цікавий образ: на Дантесі чорні брюки та светр із високим коміром, а Дорофєєва вбралася у модні штани а-ля чорні спортивні штани з білими лампасами в стилі спорт-кежуал, чорний легкий піджак-костюм. На подружжя білі "повітряні" кросівки, а на Наді ще й біла кепка.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Знайомтесь - Надя Дорофєєва", - жартівливо уточнив Дантес.
У мережі відразу ж обсипали 29-річну Дорофєєву масу компліментів та відзначили її дивовижну красу ійелегантність - причому в будь-якому вбранні та образі. 31-річний Дантес також отримав свою неабияку "порцію" захоплених відгуків шанувальників.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (Фото: instagram.com/vladimirdantes)
До речі, одна з підписниць Володимира у мережі у своєму коментарі навіть розповіла, що сьогоднішнє прекрасне сімейне фото пари "розвіяло" фейк в пресі про те, що нібито подружжя має намір розлучитися.
Скрін коментарів
Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва зачарувала мережу проникливим фото і заворожила магнетичним поглядом.