Лубинец обратился к ООН и МККК после видео с расстрелом россиянами украинского пленного

Он отреагировал на видео с казнью украинского военнопленного, которое начало распространяться по сети.

Лубинец напомнил, что расстрел россиянами украинского военнопленного - это грубое нарушение Женевских конвенций.

"Страна, которая берет в плен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними. Каждый такой расстрел нуждается в надлежащем расследовании, а международное сообщество не должно молчать на системные преступления оккупантов", - пояснил омбудсмен.

Он заявил, что обо всех фактах вероятных убийств украинских военнопленных сообщает и направляет письма ООН и Международному комитету Красного Креста.

"Эти международные организации должны заставить Россию соблюдать нормы международного гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение", - подчеркнул Лубинец.

Также он отметил, что РФ намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет такие видео в информационное пространство, чтобы запугать украинцев. Омбудсмен объяснил, что на самом деле эти видео только показывают истинное лицо российских военных - оккупантов и убийц.

"В то же время вся информация всегда нуждается в детальной проверке. Не стоит доверять всему, что распространяет враг", - напомнил Лубинец.

Что предшествовало

Проект "Хочу жить" сообщил, что оккупанты обнародовали видео, на котором казнили украинского военнопленного. После совершенного преступления российский солдат, совершивший расстрел, цинично заявил, что российские захватчики пришли "освобождать" землю, которая якобы "принадлежит" России, от "врагов" и "нацизма".