Лубинец обратился в МККК и ООН в связи с убийством украинского военнопленного

Российские оккупанты отрезали голову и конечности, вероятно, украинского военнопленного и выложили фото в соцсети. Украинская сторона уже обратилась в МККК и ООН.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов", - написал омбудсмен.
Он отметил, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.
Учитывая ужасные кадры, Лубинец срочно обратился:
Также Лубинец подчеркнул, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними. Поэтому ответственность за убийство и увечье лежит не только на российских солдатах, но и на самой России.
Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что продолжающаяся сейчас война является гибридной. Распространя похожие фото и видео в соцсетях и совершая такие действия, враг хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных.
"Якобы бы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления - должно быть наказание", - резюмировал Лубинец.
Напомним, что но днях, во вторую годовщину теракта в Еленовке, Лубинец призвал ООН возобновить работу по расследованию убийства украинских военнопленных. Он подчеркнул, что этому преступлению нет срока давности.
Также Лубинец призвал ООН и ОБСЕ отреагировать на обстрел россиянами временно оккупированной Волновахи Донецкой области. В результате обстрела, 2 августа, погиб 76-летний мужчина. Также есть раненый.
"Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории", - сообщил Лубинец.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.