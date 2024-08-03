Лубинец обратился в МККК и ООН в связи с убийством украинского военнопленного

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов", - написал омбудсмен.

Он отметил, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.

Учитывая ужасные кадры, Лубинец срочно обратился:

в МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны страны-террориста;

в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого и факт этого преступления.

Также Лубинец подчеркнул, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними. Поэтому ответственность за убийство и увечье лежит не только на российских солдатах, но и на самой России.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что продолжающаяся сейчас война является гибридной. Распространя похожие фото и видео в соцсетях и совершая такие действия, враг хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных.

"Якобы бы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления - должно быть наказание", - резюмировал Лубинец.