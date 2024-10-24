Лубинец отреагировал на убийство четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово

"Россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", - констатировал он.

По словам Лубинца, со своей стороны, он, как омбудсмен Украины, направил письма на ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения.

"К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью!" - констатировал он.