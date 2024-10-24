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Лубинец отреагировал на убийство четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово. Он уже направил письма в ООН и МККК.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", - констатировал он.

По словам Лубинца, со своей стороны, он, как омбудсмен Украины, направил письма на ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения.

"К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью!" - констатировал он.

Убийство четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово

Российские войска убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидово. Перед этим бойцы НГУ были взяты в плен.

Отметим, что на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, это не первый случай. Так, 18 октября возле Селидово российские военные казнили двух украинских военных.

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