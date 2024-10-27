Лубинец назвал расстрел женщин в Селидовом военным преступлением РФ

Российские военные расстреляли жителей Селидово в Донецкой области. Совершение таких действий является военным преступлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне, вероятно, убили мирных жителей в г. Селидово. Если будут доказаны факты преступления - это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности", - подчеркнул Лубинец.
В то же время он отметил, что уже направил письма международным организациям: ООН и МККК.
"Жду реакции. РФ совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас!", - подытожил он.
Напомним, что сегодня прокуратура Донецкой области начала расследование по факту расстрела местных жителей в Селидово. Это произошло после того, как в нескольких Telegram-каналах была опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в Селидове.
Недавно мы писали, что Уполномоченный Совета по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство четырех пленников Нацгвардии возле Селидового. Он уже направил письма ООН и МККК.
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