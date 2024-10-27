Лубинец назвал расстрел женщин в Селидовом военным преступлением РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне, вероятно, убили мирных жителей в г. Селидово. Если будут доказаны факты преступления - это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности", - подчеркнул Лубинец.

В то же время он отметил, что уже направил письма международным организациям: ООН и МККК.

"Жду реакции. РФ совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас!", - подытожил он.