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У лондонській галереї чоловік напав на картину Пікассо

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Вартість картини оцінюється в 20 млн фунтів стерлінгів

В лондонській галереї сучасного мистецтва Тейт 20-річний чоловік у суботу здійснив напад на картину Пабло Пікассо, вартість якої оцінюється в 20 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Повідомляється, що в результаті нападу написаний іспанським художником в 1944 році "Погруддя жінки", що зображає художниці і фотографа Дору Маар, виявився розірваний і був прибраний з експозиції. Галерея не повідомила, як сильно пошкоджене полотно, зазначивши лише, що його стан оцінять експерти.

Підозрюваний Шакіл Мессі з північного Лондона в суді заявив, що буде заперечувати звинувачення у пошкодженні картини. Його залишили під вартою до судового слухання, яке відбудеться 30 січня.

Нагадаємо, в німецькому місті Дрезден пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід", збиток оцінюється в мільярд євро.

Так, пограбування сталося вранці 25 листопада. Зловмисники проникли в Дрезденський замок, де знаходиться музей, знеструмивши його шляхом підпалу електрощита. Викрадені були лише дорогоцінні вироби. Більш великі експонати, такі як вази, картини, не були вкрадені.

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