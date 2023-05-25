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В Лондоне в ворота резиденции премьера Британии въехал автомобиль: водителя задержали

Фото: В Лондоне в ворота резиденции премьера Британии въехал автомобиль (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Лондоне в ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака въехал автомобиль. Водителя транспортного средства арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Вооруженные офицеры перекрыли практически всю дорогу в Вестминстере, где расположена резиденция главы правительства.

Скотланд-Ярд заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом один человек был задержан по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении.

"Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении. Сообщений о каких-либо травмах нет. Расследование продолжается", - заявили правоохранители.

Правоохранители также провели обыск багажника автомобиля, который въехал в ворота резиденции премьера.

Даунинг Стрит

Даунинг-стрит, 10 - официальная резиденция лорда-казначея, который с 1905 года является также премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Здание резидентии премьера находится в Вестминстере на улице Даунинг-стрит, примыкающей к Уайтхоллу.

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ВеликобританияЛондон