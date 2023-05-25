ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Лондоне в ворота резиденции премьера Британии въехал автомобиль: водителя задержали

Новина українською →
Лондон, Четверг 25 мая 2023 19:08
В Лондоне в ворота резиденции премьера Британии въехал автомобиль: водителя задержали Фото: В Лондоне в ворота резиденции премьера Британии въехал автомобиль (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Лондоне в ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака въехал автомобиль. Водителя транспортного средства арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Вооруженные офицеры перекрыли практически всю дорогу в Вестминстере, где расположена резиденция главы правительства.

Скотланд-Ярд заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом один человек был задержан по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении.

"Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении. Сообщений о каких-либо травмах нет. Расследование продолжается", - заявили правоохранители.

Правоохранители также провели обыск багажника автомобиля, который въехал в ворота резиденции премьера.

Даунинг Стрит

Даунинг-стрит, 10 - официальная резиденция лорда-казначея, который с 1905 года является также премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Здание резидентии премьера находится в Вестминстере на улице Даунинг-стрит, примыкающей к Уайтхоллу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Лондон
NEWS
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром