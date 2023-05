В Лондоне в ворота резиденции премьера Британии въехал автомобиль: водителя задержали

Вооруженные офицеры перекрыли практически всю дорогу в Вестминстере, где расположена резиденция главы правительства.

Скотланд-Ярд заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом один человек был задержан по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении.

"Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении. Сообщений о каких-либо травмах нет. Расследование продолжается", - заявили правоохранители.

Правоохранители также провели обыск багажника автомобиля, который въехал в ворота резиденции премьера.

