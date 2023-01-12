В Лондоне отреагировали на сообщение о смерти британского волонтера в Соледаре

В министерстве иностранных дел Великобритании отреагировали на заявление представителей ЧВК "Вагнер" об обнаружении в Соледаре, который штурмуют российские оккупанты, тела одного из двух британских гуманитарных работников в Украине, ранее пропавших без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как заявил представитель МИД по делам Содружества и развития, ведомство поддерживает семьи двух британцев, пропавших без вести в Украине.
"Мы знаем о недавних сообщениях и поддерживаем связь с украинскими властями", - отметили в министерстве.
28-летнего Кристофера Пэрри и 48-летнего Эндрю Бэгшоу в последний раз видели в пятницу, когда они отправлялись из Краматорска в Соледар.
Пэрри родом из Корнуолла, он работал тренером по бегу в Челтнеме.
Бэгшоу проживает в Новой Зеландии, и его семья ранее опубликовала заявление, в котором говорилось, что он отправился в Украину, потому что считал это "нравственно правильным поступком".
Ранее в среду, 11 января, было обнародовано сообщение российской группы наемников в Telegram о том, что на теле мужчины были обнаружены документы, принадлежащие обоим британцам. Кто именно найден мертвым и при каких обстоятельствах - не уточняется.
Также были опубликованы фото их документов.
Ранее сообщалось, что вблизи Соледара (Донецкая область) исчезли два британских волонтера, отправившихся в город еще 6 января.
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