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В Лондоне авто въехало в толпу в новогоднюю ночь (видео)

Фото: в центре Лондона авто въехало в толпу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Лондоне в новогоднюю ночь произошло ДТП. Авто въехало в толпу в районе Примроуз-Хилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Авария произошла около 00:13 1 января на перекрестке Примроуз-Хилл-Роуд и Риджентс-Парк-Роуд в центре Лондона.

Автомобиль въехал в толпу людей, которые наблюдали за новогодним фейерверком, и сбил 21-летнего мужчину. После этого водитель покинул место аварии и поехал вдоль Примроуз-Хилл, где сбил второго пешехода.

По сообщениям полиции, 21-летний лондонец получил незначительные травмы. Второму сбитому пешеходу, 59-летнему мужчине, медики оказали помощь, после чего его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала 40-летнего водителя по подозрению в опасном вождении, нанесении тяжких телесных повреждений и хранении наркотиков.

 

 

Напомним, в ночь на 28 декабря во время комендантского часа в Киеве произошло смертельное ДТП. Автомобиль Tesla, за рулем которого была женщина в состоянии алкогольного опьянения, врезался в бетонный забор.

Также недавно во Львовской области столкнулись автомобиль BMW, грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате аварии погибли семь человек, еще трое получили травмы.

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