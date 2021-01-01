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У Лондоні закриють всі початкові школи через ситуацію з коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

В Лондоні вирішили закрити початкові школи на два тижні. Рішення пов'язано зі сплеском захворюваності коронавірусом.

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Про це повідомляє Reuters.

Початковий план уряду Великобританії передбачав відновлення навчання в початкових класах (діти віком до 11 років) на наступному тижні після різдвяних канікул. Лише в деяких регіонах, серед яких були частково райони Лондона, планувалося не відкривати і навчання в початковій школі.

Мер столиці Садік Хан зазначив, що запроваджені заходи стали результатом продуктивного обговорення з міністром з питань шкільних стандартів Ніком Гіббом в останні два дні. Це рішення ухвалено для припинення можливого поширення нового штаму коронавірусу.

У четвер повідомлялося, що уряд Великобританії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні. Діюча система локальних обмежень повинна дозволити цього уникнути.

У середу стало відомо, що в Англії з 31 грудня збільшиться кількість регіонів, де буде запроваджено четвертий рівень карантину. Посилені обмеження будуть діяти на 75% території.

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