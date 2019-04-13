У Лондоні напали на автомобіль посла України

Поліцейські Британії зі стріляниною затримали водія автомобіля, який врізався в автомобіль посла України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

Представник українського посольства повідомив, що чоловік, який перебував в автомобілі, представляв загрозу. Інцидент стався в районі Холланд-парк, де знаходяться посольства України, Греції, Камеруну.

Поки невідомо, в якому стані знаходиться людина, яка врізалась в автомобіль посла. Представник посольства України не зміг уточнити ім'я або національність затриманого.

Нагадаємо, в Києві ввечері, 29 березня, на проїжджій частині Північного мосту сталося смертельне ДТП. Як повідомляється, в результаті наїзд на електроопору водій і пасажир Subaru від отриманих травм померли.

Раніше повідомлялося, що в Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

Також РБК-Україна писало, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Бориспільському шосе, в ніч на 28 березня, в якій зіткнулися 19 автомобілів, постраждали троє людей.