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У Лондоні протестувальники проти вакцин заблокували офіси двох телеканалів

Автор: Артур Родивилов

Близько 100 противників вакцинації в Лондоні протягом двох годин блокували вхід в будівлю. Там розташовані редакції двох телеканалів-ITV News і Channel 4 News.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на The Epoch Times.

Протестувальники кричали, що ЗМІ дезінформують людей про пандемію COVID-19 і вакцини.

Ще одна група людей протягом години мітингувала біля лондонського офісу Google. Повідомлень про затримання не було.

Аналогічні акції противників щеплень пройшли в Лондоні в липні. Тоді було блоковано будівлю колишньої штаб-квартири "Бі-бі-сі".

Раніше в столиці Латвії люди протестували проти примусової вакцинації. За підсумками пікету поліція порушила кілька кримінальних справ.

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