У Лондоні "Омікрон" став домінуючим штамом COVID
Штам коронавірусу "Омікрон" вже є домінуючим у Лондоні. Серед інфікованих жителів столиці у 51,8% виявили новий варіант вірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Британське агентство з безпеки здоров'я (UKHSA).
В інших частинах Британії відсоток заражених "Омікроном" у середньому становить 24%. Але в UKHSA прогнозують, що найближчими днями новий штам стане домінуючим ще у двох регіонах країни.
Глава агентства Дженні Харріс зазначає, що "Омікрон", можливо, є найсерйознішою загрозою, з якою Британія зіткнулася від початку пандемії.
"Цифри, які ми побачимо у даних протягом наступних кількох днів, будуть приголомшливими порівняно з темпами зростання, які ми спостерігали з попередніми варіантами", - сказала вона.
Нагадаємо, за добу, 14 грудня, у Великій Британії виявили 59 610 випадків зараження коронавірусом. Це є найвищим показником із січня цього року.