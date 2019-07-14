У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп людей

На південному заході Лондона автомобіль в'їхав в групу людей, в результаті чого постраждали щонайменше сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Daily Star.

Відзначається, що інцидент стався біля готелю в районі Баттерсі близько 23:15 за місцевим часом. На місце події виїхала поліція, три людини були затримані за підозрою в замаху на вбивство і ще четверо - за порушення громадського порядку.

Один з постраждалих зламав ногу, він був доставлений в лікарню. Відомо, що інцидент не розглядається як терористичний акт.

Раніше повідомлялося, що в Лондоні екскурсійний катер з туристами в суботу 6 червня врізався в Вестмінстерський мост. В результаті аварії ніхто не постраждав. Міст тимчасово закрили. У поліції зазначають, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.

РБК-Україна писало, що в турецькому Стамбулі пасажирський автобус врізався в пішоходів. Три людини отримали травми в результаті події.