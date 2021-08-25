У Лондоні 20% госпіталізованих з COVID-19 - це молодь

У Лондоні 20% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 не досягли 35-річного віку. Влада попередила молодь про необхідність зробити щеплення якнайшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У своєму зверненні до жителів Лондона
"Молодість - це не імунітет від COVID. Зараз понад 20% хворих, які перебувають у лікарні з вірусом, перебувають у віці від 18 до 34 років. Вакцинація - найкращий спосіб знизити ризик серйозних захворювань. Якщо ви ще не прийняли обидві дози, не чекайте - замовте їх сьогодні", - зазначив мер.
Нагадаємо, що у Великобританії хворих коронавірусом перевірять на антитіла. Уряд запустив нову програму.
Раніше повідомлялося, що у США в школах виникли проблеми через спалахи коронавірусу. Деякі з них закривають повністю, переводячи дітей на змішане навчання.