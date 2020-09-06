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Лондон заявив про причетність Кремля до отруєння Навального

Лондон, Неділя 06 вересня 2020 16:29
Лондон заявив про причетність Кремля до отруєння Навального
Фото: Домінік Рааб (lbc.co.uk)
Автор: Олександр Білоус

Гангстерська практика російської влади не залишає сумнівів у тому, хто стоїть за отруєнням Навального

Версія про причетність російської влади до отруєння опозиційного політика Олексія Навального є найбільш правдоподібною. Подібні дії в Лондоні вважають "чистим гангстеризмом".

Про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб, повідомляє The Daily Mail.

Відповідаючи на питання, чи вважає він, що в отруєнні замішана російська влада, Рааб відповів: "Я думаю, що дуже складно придумати правдоподібне альтернативне пояснення, засноване на послужному списку Росії".

При цьому він нагадав, що "Новачок" був використаний в Солсбері. За його словами, це дуже небезпечна субстанція з великим труднощами отримання, зберігання і застосування.

Глава МЗС Британії заявив, то Росія повинна дати на це відповідь. "І я думаю, що нам потрібно провести розслідування через ОЗХО (Організація із заборони хімічної зброї), і Росії необхідно повною мірою співпрацювати", - додав міністр.

"Використання хімічної зброї в такому контексті є чистим гангстеризмом, і Росія несе відповідальність за те, щоб ніколи не використовувати її від імені влади, і, по-друге, стежити за тим, щоб ніхто інший не міг використовувати його на території країни", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, посол України в Берліні Андрій Мельник Німеччини запропонував ввести тримісячне ембарго на постачання нафти і газу з Росії. Це має стати відповіддю на отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року російський опозиційний політик-націоналіст Олексій Навальний вилетів з Томська до Москви, на борту йому стало погано, і літак екстрено посадили в Омську. У лікарні він впав у кому. Після переведення в клініку "Шаріте" в Берліні німецькі токсикологи визначили, що його отруїли "Новачком".

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