Лондон і Софія спільно розслідують отруєння "Новічком" в Болгарії

Країни розслідують зв'язок отруєння болгарського бізнесмена з справою Скрипалів

Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу, которая расследует отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Расследователям поручено проверить возможную связь между отравлением Гебрева в 2015 году с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

О совместном расследовании договорились британский посол Эмма Хопкинс во время встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и генпрокурором страны Сотиром Цацаровым.

Если говорить о связях этих двух дел, то Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Обоим удалось выжить. Британские власти уверены в причастности России к покушению на убийство, российская сторона отрицает это.

Напомним, недавно группа Bellingcat установила, что до Скрипалей этим веществом был отравлен болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев. Также стало известно, что к отравлению и Гебрева, и Скрипалей может быть причастен еще один россиянин - Сергей Федотов. Он прибыл из Москвы в болгарский Бургас 24 апреля 2015 года. У него был билет на обратный рейс на 30 апреля из Софии в Москву, но на этот рейс он не пришел. Вместо этого поздно вечером 28 апреля Федотов появился в аэропорту Стамбула и в последнюю минуту купил билет в Москву.

Несколькими часами ранее в этот день Эмилиан Гебрев потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в это же время внезапно заболели его сын и один из руководителей его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Лаборатория университета Хельсинки установила, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом "Новичок".