Лондон і Софія спільно розслідують отруєння "Новічком" в Болгарії

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Країни розслідують зв'язок отруєння болгарського бізнесмена з справою Скрипалів

Велика Британія і Болгарія створили спільну слідчу групу, яка розслідує отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Розслідувачам доручено перевірити можливий зв'язок між отруєнням Гебрева в 2015 році з замахом на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Про спільное розслідування домовилися британський посол Емма Хопкінс під час зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим і генпрокурором країни Сотіром Цацаровим.

Якщо говорити про зв'язки цих двох справ, то Сергій і Юлія Скрипали були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у британському місті Солсбері в березні 2018 року. Обом вдалося вижити. Британія упевнена в причетності Росії до замаху на вбивство, російська сторона заперечує це.

Нагадаємо, нещодавно група Bellingcat встановила, що до Скрипалів цією речовиною був отруєний болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев. Також стало відомо, що до отруєння і Гебрева, і Скрипалів може бути причетний ще один росіянин - Сергій Федотов. Він прибув з Москви в болгарський Бургас 24 квітня 2015 року. У нього був квиток на зворотний рейс на 30 квітня з Софії до Москви, але на цей рейс він не прийшов. Замість цього пізно ввечері 28 квітня Федотов з'явився в аеропорту Стамбула і в останню хвилину купив квиток до Москви.

Декількома годинами раніше в цей день Еміліан Гебрев втратив свідомість на прийомі в Софії. Приблизно в цей же час раптово захворіли його син і один з керівників його компанії. Всіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

Лабораторія університету Гельсінкі встановила, що Гебрева намагалися вбити нервово-паралітичним речовиною "Новічок".