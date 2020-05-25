Лобода розповіла про пластичну операцію на карантині: фото без ретуші

Світлана Лобода вже не вперше коментує чутки про свої пластичні операції. Співачка в інтерв'ю Ксенії Собчак вже доводила, що вона ніколи не збільшувала губи і не робила жодних підтяжок обличчя. Цього разу зірка, що живе в Росії, вирішила ще раз розповісти шанувальникам, що її краса абсолютно природна і вона не вдається до допомоги пластичних хірургів.

Так, виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала дві фотографії і показала, як вона виглядає зараз.

"Кажуть, на карантині встигла зробити пластику обличчя і зменшити ніс. Вирішила показати фото без ретуші. Посвіжішало, помолодшала, завдяки здоровому режиму та повноцінному сну, ніби ніяких змін не виявлено", - написала Лобода.

Також Світлана згадала, що своїй зовнішності зобов'язана генетиці.

"Спасибі батькам за гени і ретушерам за особливе старання, що призводить до невгасаючих чуток про слабкість, яку я нібито маю до пластичних хірургів", - прокоментувала співачка фотографії.

Світлана Лобода показала фото без ретуші (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Зазначимо, що все почалося з того, що в минулому пості Лобода опублікувала фото, на якому її просто не впізнати. Підписники почали писати, що вона зробила пластику і у неї змінився навіть вираз обличчя.

Як ми раніше писали, Оля Полякова розповідала, через що у неї виник конфлікт зі Світланою Лободою. Конфлікт стався під час церемонії нагородження премією від відомого українського глянцю "Viva! Найкрасивіші-2013".