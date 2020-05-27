Лобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінить

Світлана Лобода звернулася до фанів із проханням висловитися про її новий кліп
Світлана Лобода похвалилася новим кліпом на пісню "Мій" і порадувала фанів серією чуттєвих фото, зроблених на знімальному майданчику. Композиція вже встигла стати справжнім хітом, і набрала всього за день близько 1,95 мільйонів переглядів на YouTube.
Артистка опублікувала у своєму Instagram знімки, зроблені в ретро стилі - з оригінальним оздобленням під стару плівку. На фото співачка постала в різноманітних образах: ніжних і "гарячих", в пастельних тонах і просто в ліжку під ковдрою, домашні і зворушливих, багатолюдно концертних і відвертих, особистих.
"Вчора відбулася прем'єра відео на пісню "Мій". Ти встиг його побачити? Напиши мені свої відчуття, які емоції у тебе викликала ця картина", - закликала Світлана своїх підписників.
Шанувальники прийняли твір "на ура", але при цьому в мережі не обійшли увагою і сімейні знімки, на якому зображена молодша дочка Світлани Тільда. Річ у тому, що дівчинці, яка 21 травня зустріла свій другий день народження, чимала кількість фанів "приписують" Тілля Ліндеманна з групи Rammstein в батьки. У зоряних залаштунках чекали, що на другі іменини дочки Лобода зробить довгоочікуване визнання і назве ім'я батька, але артистка зберегла інтригу.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Так, спільні кадри Світлани з маленькою Тільдою в інтернеті продовжили збирати чутки і домисли. Тому у Лободи що не пост - у коментах обов'язково піднімуть тему німецького рокера і пофантазують щодо його реакції на численні знімки артистки.
Фото: скрін коментарів instagram.com/lobodaofficial
Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про пластичну операцію на карантині.
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.
Автор: Styler