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Лобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінить

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 23:59
Лобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінить
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода звернулася до фанів із проханням висловитися про її новий кліп

Світлана Лобода похвалилася новим кліпом на пісню "Мій" і порадувала фанів серією чуттєвих фото, зроблених на знімальному майданчику. Композиція вже встигла стати справжнім хітом, і набрала всього за день близько 1,95 мільйонів переглядів на YouTube.

Артистка опублікувала у своєму Instagram знімки, зроблені в ретро стилі - з оригінальним оздобленням під стару плівку. На фото співачка постала в різноманітних образах: ніжних і "гарячих", в пастельних тонах і просто в ліжку під ковдрою, домашні і зворушливих, багатолюдно концертних і відвертих, особистих.

"Вчора відбулася прем'єра відео на пісню "Мій". Ти встиг його побачити? Напиши мені свої відчуття, які емоції у тебе викликала ця картина", - закликала Світлана своїх підписників.

Шанувальники прийняли твір "на ура", але при цьому в мережі не обійшли увагою і сімейні знімки, на якому зображена молодша дочка Світлани Тільда. Річ у тому, що дівчинці, яка 21 травня зустріла свій другий день народження, чимала кількість фанів "приписують" Тілля Ліндеманна з групи Rammstein в батьки. У зоряних залаштунках чекали, що на другі іменини дочки Лобода зробить довгоочікуване визнання і назве ім'я батька, але артистка зберегла інтригу.

Лобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінитьЛобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінитьЛобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінитьЛобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінить

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Так, спільні кадри Світлани з маленькою Тільдою в інтернеті продовжили збирати чутки і домисли. Тому у Лободи що не пост - у коментах обов'язково піднімуть тему німецького рокера і пофантазують щодо його реакції на численні знімки артистки.

  • Дуже душевний, з глибоким сенсом
  • Дуже крута пісня і дуже домашній кліп, затишок і тепло
  • Зачаровує кліп, як сімейний, як завжди, все класно
  • Дуже теплий кліп, ви тут сама ніжність
  • Кому співаєте цю пісню?
  • Зворушливо. А кліп кому присвячений, закінчений кадром з Тільдою?
  • Такий симпатичний "батько". Не те що Тілль "збоченець"...
  • Світлана як завжди бомба
  • Душевний кліп, але якось для ЛО "лайтово" дуже
  • Супер, я аж заплакала

Лобода показала себе у ліжку: тато Тільди оцінить

Фото: скрін коментарів instagram.com/lobodaofficial

Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про пластичну операцію на карантині.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.

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Автор: Styler

Теги Новини України Лободановости шоу-бизнеса
Styler
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