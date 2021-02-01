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У "ЛНР" також заявили про початок вакцинації від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

У так званій "ЛНР" заявили про початок нібито вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення нібито роблять російською вакциною "Спутник-V".

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Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Як стверджують в "ЛНР", першими щеплення від коронавірусу отримали співробітники швидкої допомоги і так званого "МНС ЛНР". Для проведення вакцинації у медзакладах відкрили пункти щеплення.

Так звана "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко заявила, що вакцинація від коронавірусу на окупованій території Луганської області буде "добровільною та безоплатною".

Нагадаємо, сьогодні про "початок вакцинації" заявили в так званій "ДНР". ЗМІ бойовиків заявляють, що мешканців окупованих районів Донецької області щеплюють російською вакциною "Спутник-V".

Однак, як писало РБК-Україна, Росія офіційно не підтверджує відправку в ОРДЛО вакцини від коронавірусу "Спутник-V".

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