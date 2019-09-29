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У "ЛНР" на гранаті підірвалася група дітей

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 11:11
У "ЛНР" на гранаті підірвалася група дітей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждало 5 дітей

На тимчасово непідконтрольній українському уряду території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Як повідомили представники незаконного збройного формування "народна міліція ЛНР", у суботу, 28 вересня, в окупованому селі Чорногорівка неподалік від житлових будинків діти виявили сховок з боєприпасами.

Зазначається, що граючись з небезпечними предметами, діти випадково підірвали одну з гранат. В результаті вибуху п'ятеро дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі всі постраждалі діти знаходяться у медичних закладах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Горлівці на тимчасово непідконтрольній території Донецької області в результаті вибуху гранати постраждали 4 людини. Вибух стався біля під'їзду одного з житлових будинків міста. З'ясувалося, що гранату підірвав 45-річний місцевий житель.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР". Склад боєприпасів був розташований в районі селищ Гірник і Грабари. В результаті пожежі у Донецьку прогриміла серія вибухів.

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