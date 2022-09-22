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Лыжники из РФ попытались сменить спортивное гражданство: профильная федерация отреагировала

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 15:18
Лыжники из РФ попытались сменить спортивное гражданство: профильная федерация отреагировала Фото: Международные соревнования российским лыжницам пока не светят (facebook.com/russianskiteam)
Автор: Антон Федорцив

Отстраненные от соревнований российские спортсмены не смогли убедить Международную федерацию лыжного спорта дать согласие на смену гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Международная организация, курирующая все дисциплины лыжного спорта, отказала двум россиянам в смене гражданства. Они в дальнейшем собирались представлять Израиль.

Генсек Международной федерации лыжного спорта Вион объявил о срыве попыток спортсменов РФ попасть на Кубок мира. Имена лыжников пока не разглашают. По словам функционера, у россиян и белорусов все еще есть шансы на выступления в сезоне 2022/23, если свою позицию поменяет Международный олимпийский комитет.

Ранее МОК рекомендовал всем спортивным федерациям приостановить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях. На такой шаг олимпийское движение пошло из-за полномасштабного российского вторжения в Украину и союзническую роль белорусского руководства в нем.

Накануне обе страны от всех турниров отстранила Международная федерация дзюдо. Бан будет действовать как минимум до января. Таким образом Россия и Беларусь пропустят грядущий чемпионат мира в Узбекистане.

К слову, президент УЕФА Чеферин отверг возвращение команд РФ в международный футбол в текущей ситуации.

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