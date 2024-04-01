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В Ливии неизвестные обстреляли резиденцию премьер-министра из гранатометов, - Reuters

Фото: в Ливии неизвестные обстреляли резиденцию премьер-министра из гранатометов (Национальная полиция)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 31 марта, неизвестные обстреляли из гранатометов резиденцию премьер-министра Ливии Абделя Хамида аль-Дбейбы. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра, который говорил на условиях анонимности, атака на резиденцию нанесла лишь определенный ущерб, впрочем, он не раскрыл никаких подробностей.

Очевидцы утверждают, что слышали взрывы у моря в роскошном районе Триполи Хей Андалус, где находится резиденция премьер-министра. Другой очевидец рассказал, что после взрывов были развернуты тяжелые силы безопасности с транспортными средствами. 

Как объясняет Reuters, после восстания 2011 года, в стране было мало мира и стабильности. В 2014 году Ливия раскололась на восточную и западную фракции, каждая из которых управляется отдельным администрациями. 

"Правительство национального единства Дбейбы было сформировано при поддержке ООН в 2021 году, но парламент на востоке страны прекратил признавать его легитимность в конце того же года после неудачной попытки провести национальные выборы, что привело к длительному политическому тупику", - добавляет издание. 

Уже в начале марта ключевые лидеры Ливии заявили о необходимости сформировать новое объединенное правительство, которое бы осуществляло надзор за проведением давно отложенных выборов. Дбейба, со своей стороны, обещал не передавать власть без проведения национальных выборов. 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как недавно в нидерландской Гааге атаковали посольство Израиля.

Также, как писало The Moscow Times, в Тверской области, в сентябре 2023 года, неизвестный беспилотник якобы сбили возле резиденции российского диктатора Владимира Путина.

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Ливия