У Лівії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 зареєстрований в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Національний центр з контролю захворювань в Тріполі повідомило про першому зараженні коронавірусом в Лівії. Зараз заражений знаходиться в одній з лікарень в Тріполі.

Раніше повідомлялося, що перші два випадки коронавіруса 21 березня були підтверджені в густонаселеному палестинському секторі Газа. Двоє палестинців, які прибули з Пакистану і в'їхали в Газу через Єгипет, дали позитивний результат на вірус пізно ввечері в суботу і знаходяться в карантині в Рафасі, місті недалеко від єгипетського кордону.

Нагадаємо, що Віфлеєм повністю закритий для в'їзду і виїзду, за винятком екстрених випадків.

РБК-Україна писало, що станом на вечір 24 березня в світі вже 407 485 випадків коронавіруса COVID-19. Заражених найбільше зафіксовано у Китаї - 81 591, Італії - 69 176, США - 49 768.