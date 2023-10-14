В Ливане в результате израильского удара погиб видеооператор Reuters, есть и пострадавшие

По словам другого видеооператора, который был на месте событий, группа журналистов, в том же числе из Al Jazeera и Agence France-Presse, работала вблизи Альма-эш-Шааб. Населенный пункт расположен рядом с израильской границей, где армия Израиля и ополчение "Хезболла" обменивались огнем.

Как пишет издание, видеооператор Иссам Абдаллах погиб во время передачи видеосигнала для вещателей.

"Очевидно, мы никогда не хотели бы ударить, убить или застрелить любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, такие вещи могут произойти", - заявил представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, в свою очередь, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии отметило планы уничтожить ХАМАС.

При чем здесь Ливан?

Ливанская "Хезболла" с начала конфликта поддерживает боевиков ХАМАСа. В частности ополчение уже обстреливало территорию Израиля, а ЦАХАЛ наносил ответные удары.