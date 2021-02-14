У Лівані почалася вакцинація від COVID-19

У неділю, 14 лютого, в Лівані розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першими отримали щеплення лікар відділення інтенсивної терапії доктор Махмуд Хассун і 93-річний комедійний актор.

Крім того, Ліван повинен отримати приблизно 3 млн доз вакцини за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX.

Світовий банк запропонував Лівану позику в розмірі 34 млн доларів, щоб допомогти заплатити за партію вакцин Pfizer, достатню для вакцинації понад 2 млн осіб.

Очікується, що першими вакцинують 55 тисяч працівників сфери охорони здоров'я, які працюють на передовій з пацієнтами, інфікованими COVID-19.

За чесним розподілом препарату будуть спостерігати Світовий банк і Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Нагадаємо, раніше у Лівані зареєстрували російську вакцину від коронавірусу Супутник V. Це вже 20-та країна, яка схвалила препарат.

Крім того, у січні у Лівані ввели режим надзвичайної ситуації через COVID-19. Під час режиму НС міжнародний аеропорт буде продовжувати працювати, але за новими правилами.