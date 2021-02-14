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У Лівані почалася вакцинація від COVID-19

Новость на русском → Бейрут, Неділя 14 лютого 2021 15:20
У Лівані почалася вакцинація від COVID-19 Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, в Лівані розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першими отримали щеплення лікар відділення інтенсивної терапії доктор Махмуд Хассун і 93-річний комедійний актор.

Про це повідомляє Associated Press.

Напередодні Ліван отримав першої партії вакцини Pfizer. Вона налічувала 28,5 тисячі доз.

За чесним розподілом препарату будуть спостерігати Світовий банк і Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Очікується, що першими вакцинують 55 тисяч працівників сфери охорони здоров'я, які працюють на передовій з пацієнтами, інфікованими COVID-19.

Світовий банк запропонував Лівану позику в розмірі 34 млн доларів, щоб допомогти заплатити за партію вакцин Pfizer, достатню для вакцинації понад 2 млн осіб.

Крім того, Ліван повинен отримати приблизно 3 млн доз вакцини за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX.

Нагадаємо, раніше у Лівані зареєстрували російську вакцину від коронавірусу Супутник V. Це вже 20-та країна, яка схвалила препарат.

Крім того, у січні у Лівані ввели режим надзвичайної ситуації через COVID-19. Під час режиму НС міжнародний аеропорт буде продовжувати працювати, але за новими правилами.

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