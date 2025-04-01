В Литве нашли тело четвертого военного США, который пропал возле границы с Беларусью

Четвертый американский военнослужащий, который пропал более недели назад на полигоне в Литве, был найден мертвым 1 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Вооруженных сил США в Европе и Африке.
"Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат", - заявил командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.
Солдат был найден после поисков, которые вели сотни спасателей из армии США, вооруженных сил Литвы, Польши, Эстонии и многих других подразделений. Как именно и где был найден военный - не разглашается.
Армия США расследует причины аварии. По мере поступления информации будут предоставлены новые сведения.
Около недели назад в Литве на Пабрадском полигоне исчезли четверо американских военнослужащих и гусеничная транспортная машина.
Известно, что на полигоне проходили военные учения США, в частности, там были расположены два батальона третьей пехотной дивизии Штатов.
Вчера утром в Литве был найден бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных.
Позже стало известно, что были найдены тела трех американских военных.
Подробно о том, что известно об учениях и исчезновении американских военных - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.