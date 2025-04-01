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В Литве нашли тело четвертого военного США, который пропал возле границы с Беларусью

Вторник 01 апреля 2025 19:48
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В Литве нашли тело четвертого военного США, который пропал возле границы с Беларусью Фото: в Литве нашли тело четвертого военного США (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Четвертый американский военнослужащий, который пропал более недели назад на полигоне в Литве, был найден мертвым 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Вооруженных сил США в Европе и Африке.

"Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат", - заявил командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

Солдат был найден после поисков, которые вели сотни спасателей из армии США, вооруженных сил Литвы, Польши, Эстонии и многих других подразделений. Как именно и где был найден военный - не разглашается.

Армия США расследует причины аварии. По мере поступления информации будут предоставлены новые сведения.

Исчезновение военных США

Около недели назад в Литве на Пабрадском полигоне исчезли четверо американских военнослужащих и гусеничная транспортная машина.

Известно, что на полигоне проходили военные учения США, в частности, там были расположены два батальона третьей пехотной дивизии Штатов.

Вчера утром в Литве был найден бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных.

Позже стало известно, что были найдены тела трех американских военных.

Подробно о том, что известно об учениях и исчезновении американских военных - читайте в материале РБК-Украина.

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