В Литве нашли тела трех американских солдат, поиски четвертого - продолжаются

Трое американских военнослужащих, пропавших на прошлой неделе на полигоне в Литве, были найдены мертвыми 31 марта. Поиски четвертого - продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Вооруженных сил США в Европе и Африке.

Сейчас имена трех погибших в Литве военнослужащих США не разглашаются, сначала об этом будет объявлено родственникам. Поиски четвертого солдата все еще продолжаются.

Командование США уточнило, что американские солдаты были направлены в Литву в поддержку операции "Атлантическая решимость" и постоянно дислоцировались в штате Джорджия.

"Армия США и литовские власти расследуют причины аварии. По мере поступления новой информации мы будем сообщать о результатах", - говорится в заявлении США.

Исчезновение военных США

Некоторое время назад стало известно, что в Литве во время учений на Пабрадском полигоне исчезли четверо американских военнослужащих и гусеничная транспортная машина.

Мы писали о том, что на полигоне в Литве проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил. Последние девять месяцев там будут находиться два батальона третьей пехотной дивизии Штатов. Там также были запланированы совместные учения с Литвой и другими союзниками по НАТО.

Сегодня утром стало известно, что в Литве был найден бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных. Однако полиция и американские следователи продолжают расследование.