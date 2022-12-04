В Литве назвали токсичной тактику, при которой Россия останется непобежденной

Тактика, при которой Россия не будет побеждена и останется готовой к будущему партнерству, является токсичной для Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.
"Тактика оставить Россию непобежденной и готовой к будущему партнерству является токсичной. Она приводит к призывам закончить войну переговорами вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. Некоторые даже предлагают украинские территориальные уступки захватчикам в качестве подарка", - заявил министр.
По его словам, у некоторых стран жива вера в то, что после окончания войны все смогут "вернуться к обычным делам, поскольку 24 февраля просто произошел сбой". Поэтому Украине все еще не передают все необходимые инструменты для завершения войны и избегают конкретики в вопросе ее членства в НАТО.
Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что его страна хочет, чтобы Запад посадил Украину за стол переговоров с Россией.
Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев равносильны просьбам о капитуляции Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.