У Литві стривожені можливим отруєнням Навального

Сьогодні, 20 серпня, глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив стурбованість щодо можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він закликає притягнути до відповідальності усіх винних до цього злочину у разі підтвердження.

Про це Лінас Лінкявічюс написав у своєму Twitter.

"Дуже тривожні повідомлення про ймовірне токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального. У разі підтвердження винні мають понести відповідальність. Уважно стежу за ситуацією, бажаюю йому сил і якнайшвидшого одужання", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, вранці 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив у реанімацію з отруєнням, де його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Раніше в РФ відкрили кримінальну справу проти Навального.